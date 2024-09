Vor der Nationalratswahl gibt es eine Änderung im Satire-Podcast der Kleinen Zeitung. Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung laden sich Gäste in den Podcast ein. Und zwar Personen, die eine Bruchstelle zu ihrer Herkunftspartei haben. Bislang waren Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Altlandeshauptmann Gerhard Dörfler (FPÖ), Ex-Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas (ÖVP) und die ehemalige Bundessprecherin der Grünen Eva Glawischnig in diesem Podcast zu Gast .In dieser Woche geht es um die Liberalen. Mit Thomas & Thomas am Tisch: Die liberale Ex-Politikerin Heide Schmidt.

In dieser Episode ist die Gründerin des Liberalen Forums und ehemalige FPÖ-Politikerin Heide Schmidt zu Gast. Sie erklärt - sehr emotional - warum es in Ordnung ist, Menschen ins rechte Eck zu stellen, wenn deren Denke genau diesem Geist entspreche.

In diesem Podcast ist Eva Glawischnig zu Gast. Die ehemalige Bundesparteisprecherin der Grünen spricht im Gespräch mit Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung über ihre Erfahrungen in der Politik, den Umgang mit Boulevard-Medien und die Rolle von reinhold Lopatka und dem Bauernbund.

In dieser Episode geht es um die ÖVP - und wer wäre geeigneter über diese Partei zu sprechen, als der ehemalige Vizepräsident des Europaparlaments Othmar Karas?

In dieser Episode ist Kärntens Altlandeshauptmann Gerhard Dörfler der Gast. Was stimmt nicht an der Behauptung, Herbert Kickl wäre der Redenschreiber von Jörg Haider gewesen? Wieso haben FPÖ-Wähler oft das Gefühl, für ihr Wahlverhalten verurteilt zu werden? Und: Wie verbringt Gerhard Dörfler nun eigentlich seinen Alltag?

In dieser Episode ist der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zu Gast. Warum hat er die Politik voreilig verlassen? Findet eine Demobilisierungskampagne statt um der SPÖ zu schaden? Und was wurde aus seinen politischen Hintergrundgesprächen mit Dominik Wlazny und Othmar Karas?

