Wie die Stadt Klagenfurt einen massiven Angriff auf die Pressefreiheit ausübte

Im Podcast „Die Causa - Machtkampf in Klagenfurt“ erzählen wir den Fall Peter Jost von seinen Anfängen an. In dieser Episode geht es um den Journalisten Franz Miklautz und wieso er für seine Arbeit von der Stadt Klagenfurt angezeigt wurde.