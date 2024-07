Im neuen Podcast „Die Causa“ erzählt die Kleine Zeitung die Hintergründe des Falls Peter Jost. Wie konnte der (ehemalige) Magistratsdirektor nach seiner Suspendierung mächtiger werden denn je? Und welche Rolle spielten die jeweiligen Bürgermeister?

Es ist eine Geschichte, die vor mehr als 15 Jahren ihren Ursprung nahm. Und die nun aktueller ist denn je: Die Causa Peter Jost. Wie konnte der ehemalige Magistratsdirektor nach seiner Suspendierung mächtiger denn je werden? Welche Rolle spielten dabei die wechselnden Bürgermeister? Und was geschah eigentlich mit jener Frau, die ihn zeitweise als Magistratsdirektorin vertreten hat? In der zweiten Episode des Kleine Zeitung Podcasts „Die Causa - Machtkampf in Klagenfurt“ beschäftigen sich Thomas Cik, Video- und Podcast-Chef der Kleinen Zeitung und Kleine Zeitung Redakteurin Verena Grimschitz mit genau diesen Fragen.

„Wir wollen mit diesem Podcast die Gesamtheit dieses Falles erzählen, der sonst nur immer in Bruchstücken beleuchtet werden konnte“, geben Grimschitz und Cik einen Einblick in den sechsteiligen Podcast. „Die Causa“ ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch auf www.kleinezeitung.at/podcast zu hören.

Die zweite Episode von „Die Causa“: Die Rückkehr des Magi

Peter Jost bei der Podcst-Aufnahme mit Verena Grimschitz © KLZ/Cik

Neben Peter Jost, der mehrere Stunden sehr offen auf die Fragen der Podcaster geantwortet hat, stellten sich auch Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), Gemeinderat und damaliger Personalreferent Wolfgang Germ (FPÖ) und der mittlerweile zurückgetretene Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) den Fragen. „Die aktuellen Ereignisse, wie der Machtwechsel innerhalb der SPÖ ließen uns den Podcast natürlich umschreiben - und man darf gespannt sein, welche Entwicklungen es in den nächsten Folgen noch geben wird.“

Die erste Episode: Die Causa - Machtkampf in Klagenfurt

