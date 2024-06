Die Chat-Affäre der Klagenfurter SPÖ hat jetzt Konsequenzen. Wie berichtet, gibt es einen internen Chat von ranghohen politischen Vertretern der Sozialdemokraten mit dem Titel „SPÖ-Steuerungsgruppe_Klu“, in dem unter anderem über die Ausrichtung der Partei und politische Mitbewerber diskutiert wird (die Chat-Nachrichten liegen der Kleinen Zeitung exklusiv vor). Gemeinderat Christian Glück wird darin mit „Schlecht für die Stadt, gut für die Partei = Gut“ zitiert. Vizebürgermeister Philipp Liesnig bezeichnete FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz als „miese Ratte“.

Nun der Paukenschlag: Liesnig macht den Weg frei. In einer persönlichen Erklärung von Freitagvormittag, 21. Juni, schreibt er, dass der „Beitrag, den ich in diesem Moment also leisten kann und werde, ist, den Weg freizumachen“. Und zwar „weniger wegen der Chats – für die ich mich in aller Form entschuldigen möchte –, sondern um die vorhandene Pattsituation für die Zukunft unserer schönen Stadt aufzulösen“.

Die „Buberl-Partie“ ist schuld

Zuvor geht er ausführlich darauf ein, wie er die letzten Tage, Wochen, Monate und Jahre erlebt hat: „Ob aus budgetärer, pandemischer oder koalitionärer Sicht: in einer sehr schwierigen Phase wurde mir vor mittlerweile knapp drei Jahren die Ehre zuteil, in dieser Stadt meinen Beitrag zu leisten. [....] Anstelle eines Bürgermeisters und eines Stadtsenatsteams, das das Wohl der Stadt im Sinne hat, wurde schnell klar, dass eine kleine Buberl-Partie (das Team Kärnten, Anm.) versucht, das ganze Rathaus, die Stadt und damit die Klagenfurterinnen und Klagenfurter in Geiselhaft zu nehmen. [...] Mein Ziel war es, mich sowohl im Inhalt als auch im Stil von anderen politischen Verantwortungsträgern zu unterscheiden – auch das ist mir rückblickend nicht ausreichend gelungen. Die letzten Tage zeigen mir: Wir befinden uns in einer Situation, in der in dieser Konstellation keine vernünftige Zusammenarbeit mehr für die Stadt Klagenfurt möglich scheint. Das Nachlesen von Chatverläufen überlagert die wirklichen Probleme der Stadt. [...] Gleichzeitig erkenne ich, dass eben diese Probleme drohen, so lange ignoriert zu werden, solange meine Person im Vordergrund und Zentrum der öffentlichen Diskussion steht.“

Kucher nimmt Stellung

Bezirksparteichef Philip Kucher © APA/Robert Jaeger

In einer ersten Stellungnahme gegenüber der Kleinen Zeitung erklärte Philip Kucher, Bezirksparteichef und SPÖ-Klubchef im Parlament, am Freitagvormittag: „Mein Anspruch an mich und meine Partei war immer und ist, dass wir uns nicht nur im Inhalt, sondern auch im Stil von anderen Parteien unterscheiden. Das ist uns in den letzten Monaten nicht gelungen, daraus haben wir heute die Konsequenzen gezogen.“

Er dankt Philipp Liesnig, der „vor drei Jahren, in einer schwierigen Phase, Verantwortung übernommen hat – und auch heute Verantwortungsbewusstsein beweist, indem er den Weg freimacht, damit die wirklichen Probleme der Stadt nicht in den Schatten geraten“. Wie es nun weitergeht, das soll schon in den kommenden Tagen geklärt werden: „Wir werden über das Wochenende alle Klärungen herbeiführen und bereits Montagabend im Bezirksparteivorstand die Neuaufstellung für Klagenfurt sicherstellen“, sagt Kucher.