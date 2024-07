In der dritten Episode von „Die Causa - Machtkampf in Klagenfurt“ kehrt Christian Scheider zurück in das Amt des Bürgermeisters. Und bald wird auch Magistratsdirektor Peter Jost wieder zum Politikum. Soll er über das gesetzliche Pensionsalter hinaus an seiner Schaltstelle bleiben? Die Lage im Klagenfurter Rathaus spitzt sich zu.