Seit gut 15 Jahren ist der (ehemalige) Klagenfurter Magistratsdirektor Peter Jost politisches Streitthema. Im neuen Podcast „Die Causa“ erzählt die Kleine Zeitung die Hintergründe und liefert Analysen eines Skandals, der noch nicht abgeschlossen ist.

„Was ist da bei euch in Klagenfurt wieder los?“ Eine Frage, die Wolfgang Germ, ehemaliger FPÖ-Vizebürgermeister und aktuell Gemeinderat in der Landeshauptstadt Klagenfurt, immer wieder zu hören bekommt. Und zwar quer durch Österreich. Die Abberufung von Peter Jost als Magistratsdirektor, der gescheiterte Versuch der SPÖ, mit Jürgen Dumpelnik einen Parteigänger zu installieren, und die Gerüchte, dass Peter Jost seine Rückkehr im Magistrat feiern könnte, sorgen für dieses Kopfschütteln. „Der ganze Fall Peter Jost erstreckt sich mittlerweile über eine sehr lange Zeitdauer und hat so viele Erzählstränge, dass es leicht fällt, die Übersicht zu verlieren. Jüngeren Menschen fehlt gar völlig die Übersicht, wie das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung so eskalieren konnte“, sagt Thomas Cik, Video- und Podcast-Chef der Kleinen Zeitung.

Der Podcast: Die Causa - Machtkampf in Klagenfurt

Im neuen Kleine Zeitung Podcast „Die Causa: Der Machtkampf in Klagenfurt“ schlüsseln Kleine Zeitung Redakteurin Verena Grimschitz und Cik genau diese unterschiedlichen Erzählungen auf. Was führte zur ersten Suspendierung von Peter Jost? Wie konnte er nach der Rückkehr seine Macht ausbauen? Und wie hat er letztlich seine Position verspielt? „Wir haben mit einem Dutzend Menschen, die damals und heute mit dem Fall befasst waren, gesprochen. Haben uns bemüht, die politischen Hintergründe zu analysieren und Motive offenzulegen“, sagt Grimschitz. Neben Peter Jost, der mehrere Stunden sehr offen auf die Fragen der Podcaster geantwortet hat, stellten sich auch Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), Gemeinderat und damaliger Personalreferent Wolfgang Germ (FPÖ) und der mittlerweile zurückgetretene Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) den Fragen. Das Resultat ist ein sechsteiliger Podcast im Storytelling-Stil, der ab dem 27. Juni im Wochenrhythmus veröffentlicht wird. Inklusive musikalischen und akustischen Elementen, mit denen Podcast-Produzent Paul Koren für Dramaturgie, aber auch einige humorvolle Momente sorgt.

Peter Jost bei der Podcst-Aufnahme mit Verena Grimschitz © KLZ/Cik

Das Bemerkenswerte an der Produktion ist aber, dass sie bei Start der Staffel noch nicht abgeschlossen ist. „Viele Gesprächspartner haben gesagt, dass sie meinen, Jost stehe vor einer Rückkehr ins Rathaus, er selbst meinte: Ein Anruf vom Bürgermeister und ich bin wieder da. Vielleicht erleben wir also zum Staffelfinale eine Wendung in der Geschichte, die wir derzeit noch nicht im Skript haben“, sagen Grimschitz und Cik.

Die Podcasts der Kleinen Zeitung

Neben „Die Causa“ gibt es zahlreiche weitere Podcasts der Kleinen Zeitung. Hier ein Überblick:

In „Fair & Female“ spricht Podcast-Chefin Barbara Haas jede Woche mit interessanten Gästen über gesellschaftliche Themen.

In „Delikt“ befasst sich Podcast-Host David Knes mit Verbrechen aus dem Süden Österreichs.

In „Maurer & Cik“ besprechen Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung die wichtigsten Nachrichten der Woche - mit einer ordentlichen Portion Satire.

In „Abgestaubt“ spricht Max Ratzenböck wöchentlich über Fußball - mit aktiven Sportlerinnen und Sportlern, Trainern und aufmerksamen Beobachtern.

Und in „Ist das gesund?“ befassen sich Martina Marx und Sonja Krause mit den aktuellsten Gesundheits-Themen.