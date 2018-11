43-Jährige starb in Villach an Suchtgiftkonsum

Eine 43-jährige Deutsche ist in Villach an den Folgen von Suchtgiftkonsum gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Wohnungsinhaber am Dienstagvormittag Alarm geschlagen: Eine Bekannte liege leblos in seiner Wohnung, ein weiterer Mann in der Wohnung sei in kritischem Zustand. Für die 43-Jährige kam jede Hilfe zu spät, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.