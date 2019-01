Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vorjahr sind in Kärnten 25 Menschen an Drogen gestorben. Mehr als je zuvor innerhalb eines Jahres und mehr als in jedem anderen Bundesland. Mit Ausnahme der Millionenstadt Wien.