Kriminalisten, Suchtberater und Psychiater kamen am Freitag im Kärntner Landtag zu Wort. Schwankungen bei Opferzahlen von bis zu 70 Prozent seien keine Seltenheit.

20 Drogentote in Kärnten

20 Drogentote gab es in diesem Jahr bereits in Kärnten © APA

Angesichts von bisher 20 Drogentoten in Kärnten in diesem Jahr hat der Kärntner Landtag am Freitag eine öffentliche Sitzung des Gesundheitsausschusses zu diesem Thema angesetzt. Dabei betonten sowohl der Suchtgiftexperte Primarius Wolfgang Wladika als auch der Leiter des Landeskriminalamtes, Gottlieb Türk, dass die Zahl der Todesopfer als "statistischer Ausreißer" zu bewerten sei.