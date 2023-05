Mahlzeit!

Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Moskau die traditionelle Militärparade zum 78. Jahrestags des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland begonnen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen marschierten am Dienstag tausende Soldaten auf dem Roten Platz auf. Mit besonderer Spannung erwartet wurde der Auftritt von Kremlchef Wladimir Putin, der in seiner Rede wohl einmal mehr den von ihm angeordneten Krieg in der Ukraine rechtfertigen dürfte.

Heutige Empfehlungen:

Steirischer Polizist steht nach tödlichem Schussunfall vor Gericht

Der Polizist, der im September bei einer Übung seine Waffe mit einer Übungswaffe verwechselt und einen Kollegen erschossen hat, steht am Freitag in Graz vor Gericht. Es drohen drei Jahre Haft wegen grob fahrlässiger Tötung. (Kleine Zeitung PLUS)

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Warum niemand weiß, wie die SPÖ-Abstimmung ausgeht

Tage der Entscheidung: "Wir wissen über die SPÖ-Mitglieder praktisch nichts Relevantes", sagt Politikwissenschaftler Laurenz Ennser-Jedenastik: Ihre Motive und Präferenzen bei der Abstimmung zwischen Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler bleiben im Dunkeln.

Protestmärsche gegen Waffengewalt in Belgrad und anderen Städten

Nach zwei tödlichen Schusswaffenangriffen, bei denen vergangene Woche in Belgrad und Mladenovac insgesamt 17 Personen getötet und 21 verletzt wurden, wirft die Opposition der serbischen Regierung Versagen vor.

Milliardär kann weiterhin vor Anker gehen

Eigentlich ist die 100-Meter-Jacht von Bernard Arnault viel zu lange, um in die Bucht von Saint-Tropez einzufahren. Für den reichsten Mann der Welt hat die zuständige Präfektur aber eine Ausnahme gemacht – nicht das einzige Entgegenkommen für Jachtbesitzer.

Simone Biles feiert "magische" Hochzeit in Mexiko

Nach einer standesamtlichen Trauung im April hat die 26-jährige Turnerin und Olympia-Siegerin Football-Star Jonathan Owens im Rahmen einer romantischen Zeremonie erneut geheiratet.

Simone Biles und Ehemann Jonathan Owens © Instgram

Bäume an der Grundstücksgrenze: Was Nachbarn pflanzen dürfen

Über Bäume und Hecken wird unter Nachbarn häufig gestritten. Unsere Ombudsfrau liefert Antworten für alle, die sich fragen, was die Nachbarin oder der Nachbar auf seinem Grundstück wirklich darf - und wogegen man sich rechtlich wehren kann.

Lionel Messi räumte gleich doppelt ab

Lionel Messi war der große Sieger der Laureus-Verleihung. So räumte der Argentinier in Paris als erster Preisträger der Geschichte im selben Jahr die individuelle und die Mannschaftsauszeichnung ab.

Anna Veith macht auch als Model eine gute Figur

Wie bereits im Vorjahr posiert Österreichs ehemaliges Ski-Ass Anna Veith auch heuer wieder in den Bademoden-Kreationen des italienischen Labels Calzedonia.

Meine Empfehlung: 96-jährige Rita Paul leitet New Yorker Promi-Hotel

Sie floh als Teenager mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten – im Washington Square Hotel beherbergte sie Stars wie Bob Dylan – und zieht dort trotz ihres hohen Alters immer noch die Fäden.

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Dienstag.

Verwaltung von Push-Mitteilungen