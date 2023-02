Socca (Kichererbsen-Snack)

0,5 l Wasser

200 g Kichererbsen-Mehl

4 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Kichererbsen-Mehl mit Wasser Salz und Pfeffer gut verrühren und eine Stunde ruhen lassen. Wenn es so weit ist, am besten in einer gusseisernen Pfanne das Olivenöl anwärmen. Dann etwa 1 cm dick Socca-Teig hineingeben und braten.

Navet-Rüben

5 Navet-Rüben

Die Navetten je nach Größe 15 bis 30 Minuten in Wasser kochen. Mit einer Stichprobe prüfen, ob sie gar sind. Danach schälen und etwa ein Zentimeter dick aufschneiden und warm halten.

Geröstete Vanille-Paprika

4 Stk. Paprika

Salz

Pfeffer

½ Vanilleschote

Bei 190 °C stark anrösten. Danach mixen und durch ein Sieb passieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und das Mark einer halben Vanilleschote hinzufügen. Warmhalten.

Zuckerhut

2 Stk. Zuckerhut-Salat

Im Ganzen blanchieren. Aus dem Wasser nehmen und leicht pressen um das Wasser zu entfernen. Die Blätter vorsichtig auseinanderfalten und mit einer Masse von Roquefortkäse und gerösteten Mandeln füllen. Zusammenfalten und mit einer leichten Drehung verschließen. Abtrocknen und goldbraun braten. Scheibendick aufschneiden. Alles anrichten und essen.