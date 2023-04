Mahlzeit!

Was die SPÖ nicht mehr über ihre Mitglieder weiß: Bei der letzten Mitgliederbefragung erhob die SPÖ das Geschlecht, das Alter und den Wohnort der Teilnehmer. Heute wären diese Zahlen sehr interessant, allen voran für Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler, die in der aktuellen Mitgliederbefragung zur Wahl stehen. Die Daten gingen aber verloren.

Missstände in Mastbetrieb: Wieder zahlreiche Kadaver zwischen lebenden Tieren

Schon im letzten Jahr deckte der Verein gegen Tierfabriken horrende Missstände in einem Mastbetrieb in Niederösterreich auf. Als Konsequenz der Berichterstattung wurden engmaschige Kontrollen angekündigt, die offensichtlich keine Wirkung entfaltet haben. Denn jetzt gibt es neue Aufnahmen aus dem Stall, diese zeigen erneut kranke und tote Tiere.

Nach schweren Unfällen: Bei der Entschärfung der B 320 ist noch viel zu tun

Nach dem tödlichen Unfall auf der B 320 am Montag fragen sich viele: Wie steht es um das von der Politik versprochene Maßnahmenpaket zur Entschärfung der gefährlichen Strecke durchs Ennstal? Einiges ist erledigt, Stichwort Knoten Trautenfels, wichtige Brocken fehlen aber noch. (Kleine Zeitung PLUS)

Weitere Runen am Grundstück der Scheuch-Brüder entdeckt

Schriftzeichen an einem Holztor bringen Ex-Landeshauptmannstellvertreter Kurt Scheuch am 10. Mai vor Gericht. Die Symbole wurden mittlerweile entfernt, jene an einem Gebäude auf dem Scheuch-Grundstück aber nicht. (Kleine Zeitung PLUS)

Japanische Sonde "Hakuto-R" offenbar auf Mond abgestürzt

Die unbemannte Mondmission des japanischen Start-Up-Unternehmens Ispace ist offenbar gescheitert. Der Mondlander "Hakuto-R" sei wahrscheinlich bei einer "harten Landung" auf der Mondoberfläche abgestürzt, erklärte Ispace-Gründer Takeshi Hakamada am Mittwoch.

Gefährlicher Trend: Viele Lenker kennen Vorrangregeln nicht

Vorrangverletzungen sind die zweithäufigste Unfallursache. Experten sehen die Gründe hierfür in unklaren Verkehrsregeln, fehlender Konzentration, aber auch in Unwissenheit. Testen Sie jetzt Ihr Wissen. (Kleine Zeitung PLUS)

Kommentar zum Thema: Verkehrsplaner müssen für mehr Einfachheit sorgen (Kleine Zeitung PLUS)

Welches Fahrradschloss lässt sich am schwersten knacken?

Alarm-, Bügel-, Kabel- und Faltschlösser: Die Auswahl an Fahrradschlössern ist riesig. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer ließ bei 22 Modellen testen, ob sie sich binnen 30 Sekunden "knacken" lassen. Das ist das Resultat.

Wer setzt sich auf den englischen Thron?

Arsenal oder Manchester City, das ist hier die Frage. Das Team von Mikel Arteta fordert in der Premier League die Mannschaft von Pep Guardiola (21.00 Uhr). Der Arsenal-Trainer war bei City Assistent seines heutigen Gegners.

Wohin im Alpe-Adria-Raum? Ihre Tipps sind gefragt!

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Italien, Slowenien und Kroatien? Die Kleine Zeitung ist auf der Suche nach versteckten Schätzen in der Region. Wir freuen uns auf Ihre ganz persönlichen Tipps!

Diese Promis trugen bei der Romy-Gala Kleider von Eva Poleschinski

Ob filigran-floral oder im dekonstruierten Rüschenrock, auch heuer setzten wieder zahlreiche Gäste bei der Romy-Gala auf die Roben der Hartberger Designerin Eva Poleschinski.

Meine Empfehlung: "Die größte Fehlinformation hat Gullivers Reisen mit seinen Liliputanern geschaffen"

Hürden kennt er nicht, nur Lösungen, um sie zu bewältigen: Franz Oberlerchner ist Kärntner Ansprechpartner für den "Bundesverband kleinwüchsiger Menschen" in Österreich. Mit einer Größe von 138 Zentimetern wurde er auch schon für Kurzfilm- und Theaterrollen gebucht. Zum Porträt des kleinwüchsigen Kärntners.

Auf einem Kroatien-Urlaub wurde Oberlerchner auch schon einmal mit "Game of Thrones"-Schauspieler Peter Dinklage verwechselt © Privat

