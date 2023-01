Vor dem Kühlregal im Supermarkt trifft jeder Einkäufer, jede Einkäuferin eine bewusste Entscheidung. Zumindest in der Theorie steht es uns offen, wie viel Geld wir für Qualität, letztlich aber auch für Tierschutz und Tierwohl ausgeben wollen. Praktisch kennt sich kaum ein Laie im Dschungel der Vermarktungsprogramme aus, die von Tierschutzorganisationen aufgedeckten Skandale der letzten Monate haben das Vertrauen in Gütesiegel nachhaltig erschüttert. Dass sogar Landwirte selbst von großen Diskrepanzen zwischen Werbung und Stall-Realität – und sogar Betrug am Endkunden – sprechen, ist bemerkenswert.