Lauch-Nori

400 g Lauch

Etwas Rapsöl

Salz

Thymian

Noriblätter (vom Asiamarkt)

Auf einem kleinen Blech den Lauch mit Rapsöl beträufeln. Salzen und den Thymian zugeben. Mit Alufolie zudecken und bei 180 °C etwa 30 Minuten garen. Auskühlen lassen. Mit den Noriblättern ummanteln. Dann die Rollen aufeinanderlegen und in Klarsichtfolie einrollen. 4 Stunden durchkühlen lassen.

Pilzfond

200 g Shiitakepilze

200 g Gemüse

Salz

Pfeffer

Die Shiitakepilze mit dem Gemüse aufkochen und abschmecken. Abschnitte der Algen Blätter gerne kurz mit auf kochen. Durch ein Tuch passieren.

Für den Kaviar

20 g Algenpulver (Spirolina)

80 g Wasser

1,4 g Agar-Agar

Das Wasser mit dem Algenpulver erwärmen. Agar-Agar hinzufügen und die Temperatur leicht erhöhen bis ein dickflüssige Masse entsteht. Diese mit einer kleinen Spritze aufziehen und in eiskaltes Sonnenblumenöl tropfen lassen. Die dadurch entstandenen kleinen Kügelchen aus dem Öl holen. Am besten das gesamte Öl durch ein Sieb gießen und in einem Behälter auffangen. Es kann wiederverwendet werden. Im Sieb bleibt der Kaviar zurück. Diesen kurz in ein Gefäß mit kaltem Wasser tauchen, damit das Öl von den Perlen gewaschen wird. In ein Gefäß geben und bis zur Verwendung kalt stellen.