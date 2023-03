Mahlzeit! Die Verbraucher spüren es beim täglichen Einkauf im Geldbörserl: Laut der ersten Schnellschätzung der Statistik Austria lag die Teuerung im Verbraucherpreisindex (VPI) im Februar bei 11,0 Prozent. Die weiterhin hohe Teuerungsrate ist etwa auf Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln, Haushaltsenergie und Bewirtung zurückzuführen, begründet Generaldirektor Tobias Thomas. Hier lesen Sie mehr.

Staatsanwaltschaft beantragt Auslieferung von FPÖ-Chef Kunasek

Die Ermittlungsbehörde beantragt eine Auslieferung zur Strafverfolgung: Mario Kunasek steht im Verdacht des Verbrechens des Fördermissbrauchs und der Veruntreuung. Hier lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Erschütternde Details über die Tragödie in Trieben

Nach und nach wird immer mehr über den Tatablauf in der Polizeiinspektion Trieben bekannt. Frühere Vorfälle dürften an Behörde vorbei "erledigt" worden sein. Meine Kollegen Hans Breitegger und Katrin Schwarz haben recherchiert. (Kleine Zeitung PLUS)

Am Montagmorgen gab ein Polizist in Trieben vier Schüsse ab, drei davon trafen seinen Chef tödlich © Erwin Scheriau

Ab 1. Mai: Höhere Strafen für Handy- und Gurtpflicht-Verstöße

Die Bundesregierung hat im Ministerrat eine Novelle des Kraftfahrgesetzes (KFG) auf den Weg gebracht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Stumpft man ab, wenn man tagtäglich Tiere im Schlachthof tötet?

Der Verein gegen Tierfabriken veröffentlichte verstörende Videoaufnahmen aus einem steirischen AMA-zertifizierten Hühnerschlachthof. Im Interview mit Julia Schuster spricht der Betreiber über Fehlverhalten, Videoüberwachung, und warum er als Betrieb nicht kleiner werden kann. (Kleine Zeitung PLUS)

Eine Frage der Transparenz: Sind die Preissteigerungen gerechtfertigt?

Waren Strompreiserhöhungen einiger großer Strompreisversorger wie Verbund, Tiwag oder Salzburg AG ungerechtfertigt? Ein Gerichtsurteil sowie ein Rechtsgutachten der AK lassen die Wogen hochgehen. Hier lesen Sie mehr.

Britische Regierung erwog, alle Hauskatzen zu töten

Wie der konservative Politiker James Bethell erläuterte, sei man damals unsicher gewesen, ob nicht auch Haustiere Corona übertragen können, und hätte deshalb beinahe diesen Schritt gesetzt. Hier geht's zum Artikel.

Tatsächlich kann das Coronavirus einer im Juni 2022 veröffentlichten Studie zufolge vermutlich von Katzen auf Menschen übertragen werden. © dpa/Matthias Balk

Pia Zerkhold und Jakob Dusek gewinnen WM-Silber

Wieder Medaillen für Österreichs Sportler bei der WM in Bakuriani: Pia Zerkhold und Jakob Dusek haben heute die Silbermedaille im Cross-Bewerb geholt. Hier lesen Sie mehr.

Unser Film der Woche: "Tár" – ein Stern geht unter

Schauspielstar Cate Blanchett spielt im intensiven #MeToo-Drama "Tár" eine Chefdirigentin und Täterin. Todd Field orchestriert eine Eskalation. Ein verstörender Film, der genau deswegen so reizvoll ist. Hier lesen Sie die Kritik von Julia Schafferhofer.

Justin Bieber sagte Rest seiner Tour samt Wien-Termin ab

Nun ist es fix: Justin Bieber hat seine Welttournee abgesagt, damit wird er auch am 24. März nicht in Wien auftreten. Der Grund für die Absage ist unbekannt, es gibt Spekulationen über gesundheitliche Probleme.

Meine Leseempfehlung: So wirken sich Social-Media-Filter auf junge Menschen aus

Make-up auf Knopfdruck: Der "Bold Glamour"-Filter verpasst Personen auf TikTok ein neues Ich. Social Media führt so dazu, dass sich immer mehr junge Menschen in ihren Körpern unwohl fühlen – das bleibt nicht ohne Folgen. Meine Kolleginnen Teresa Guggenberger und Simone Rendl haben mit Experten und Schönheitschirurgen über das Thema gesprochen.

