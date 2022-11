Ein Italientief bringt am Dienstag Niederschlag nach Kärnten und in die Steiermark. Ob sich heute noch eine Schneeballschlacht in Ihrer Region ausgehen könnte und auf welchen Straßen es gefährlich wird, erfahren Kärntner hier und Steirer hier.

Die Gemeindekirche von Treßdorf, einem Ortsteil von Kirchbach im Bezirk Hermagor © Kleine Zeitung

ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann setzt Zeichen und wird gefeiert

Mit Videos: Die europäischen Teams verzichten nach dem FIFA-Verbot auf die "One Love"-Kapitänsschleife. ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann setzte ein eigenes Zeichen und wurde dafür im Netz gefeiert.

Claudia Neumann moderierte im Regenbogen-T-Shirt und mit Regenbogenschleife © ZDF

Unser WM-Paket zur Übersicht:

Schweres Erdbeben nahe den Salomonen

Nur einen Tag nach dem zerstörerischen Erdbeben in Indonesien erschüttern heftige Erdstöße die Salomonen. Kurzzeitig wurde ein Tsunami in der Südsee befürchtet, dann die Entwarnung. Die Stärke des Erdbebens wurde mit 7,0 auf der Richterskala angegeben.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark:

Aktuelle Meldungen aus Kärnten:

KV-Verhandlungen: Wo heuer besonders hart gerungen wird

Warnstreiks in Ordensspitälern, Streikdrohungen in Brauereien und bei der Bahn. Betriebsversammlungen auf Flughäfen. Im Handel wird heute weiterverhandelt.

Ist das Schengen-System gescheitert?

Frage & Antwort: Die geplante Erweiterung des EU-Schengenraumes sorgt in Österreich für Ablehnung, laut Innenminister Karner sei das System gescheitert. Stimmt das? (Kleine Zeitung PLUS)

Sturm und Überflutungen: Zivilschutzalarm in Orten an der Adria

Seit gestern Nacht setzen Sturmböen und steigende Wasserpegel den Küstenstädten in Slowenien zu. Bis zu 50 Zentimeter hoch soll das Wasser über die Ufer treten.

Der wichtigste Buchpreis Österreichs ging an Verena Roßbacher

Montagabend wurden in Wien der Österreichische Buchpreis und der Österreichische Debütpreis verliehen: Die Siegerinnen heißen Verena Roßbacher und Lena-Marie Biertimpel.

Gute Frage: Darf man im Krankenstand Auto fahren?

Derzeit staut es sich nicht nur auf Österreichs Straßen, sondern auch in den Wartezimmern der Ärzte – überall wird gehustet und geschnupft. Doch wann ist man zu krank, um sich hinter das Steuer zu setzten? Die Antworten finden Sie hier.

Vom Winde verweht: Kinderstar Mickey Kuhn starb mit 90 Jahren

Das letzte noch lebende Mitglied der Darsteller-Riege des Kultfilms "Vom Winde verweht" verstarb mit 90 Jahren in Florida. Mickey Kuhn spielte "Beau", den Sohn von Ashley und Melanie Wilkes.

Der Sechsjährige Michael Kuhn am Set von "Vom Winde verweht" © (c) imago images/Mary Evans (Rights Managed via www.imago-images.de)

Die besten Urlaubsorte, um 2023 zu entspannen

Die Experten des Reiseführers Lonely Planet haben wieder ihre Liste der besten Destinationen für das kommende Jahr veröffentlicht. Das sind die besten sechs Ziele für alle, die Entspannung suchen.

Meine Empfehlung: "Nutzen wir Kleidung länger, könnten wir Millionen Tonnen CO2 einsparen"

Greenpeace hat berechnet, wie viel CO2 eingespart werden kann, würden wir Laptops, Smartphones oder Kleidung länger nutzen. Die NGO fordert, den Reparaturbonus über Elektrogeräte hinaus auszudehnen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen