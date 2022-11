Ein Hubschrauber, der übers Gelände kreist, heulende Motoren und jubelndes Publikum: Am Red Bull Ring herrscht Rennsportstimmung – das ist an und für sich nichts Ungewöhnliches. Nur Tickets kann man keine lösen, der Zutritt zum Gelände ist gesperrt: Seit Montag, 21. November, finden auf der österreichischen Rennstrecke die dreitägigen Dreharbeiten für ein internationales Filmprojekt statt. Auch wenn offiziell geschwiegen wird: Es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass für den Actionfilm "Gran Turismo" Szenen in Spielberg gedreht werden.