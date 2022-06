Mahlzeit! Mit einem Paukenschlag in der steirischen Landespolitik startete der heutige Freitag.

Landeshauptmann Schützenhöfer tritt zurück

Überraschend kündigte der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) heute Vormittag seinen Rückzug aus der Politik mit Juli an. Hier haben wir alle Informationen dazu gesammelt:

Teuerung: CO2-Preis wird verschoben und Klimabonus angehoben

Geplant ist dem Vernehmen nach, dass die CO2-Besteuerung nicht am 1. Juli, sondern erst im Oktober in Kraft tritt und der Klimabonus, der aus dieser Abgabe finanziert wird und diese sozusagen ausgleichen soll, kräftig von 100 auf 250 Euro angehoben wird und das für alle. Hier geht`s zum Artikel.

100 Tage Krieg in der Ukraine

Am 24. Februar hat Russland einen der größten militärischen Konflikte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg entfesselt.

"Mit großem Widerwillen": Queen sagt den Dankgottesdienst ab

In Großbritannien gehen natürlich die Feierlichtkeiten zu Ehren von Queen Elizabeth II. weiter. Die Monarchin muss aber für den heutigen Dankgottesdienst absagen. Im Live-Artikel informieren wir Sie über die neuesten Ereignisse.

Hagelgewitter, Überflutungen und umgestürzte Bäume in Kärnten

Heftige Gewitter haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Betroffen sind vor allem die Bezirke Völkermarkt und St. Veit. Die Aufräumarbeiten sind im Gange. Heute drohen erneut schwere Gewitter.

Umgestürzte Bäume halten die Feuerwehren auf Trab © Georg Bachhiesel

Was heute außerdem noch wichtig ist:

Auftakt für Österreich in die Nations League

Bei der Premiere von Ralf Rangnick am Freitag gegen Kroatien (20.45 Uhr) setzt der Neo-Teamchef des österreichischen Nationalteams auf den von ihm beobachteten Zusammenhalt und seine in den vergangenen vier Tagen erklärte Fußball-Lehre. Mehr Infos dazu finden Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Österreichs berühmteste Kaiseradler-Dame wurde erschossen

Artemisia wurde schwer verletzt mit Schussverletzungen in Zurndorf (Burgenland) aufgefunden und musste eingeschläfert werden. Mehr dazu hier.

Lese-Empfehlung zum Weltradfahrradtag

Sind Sie im Alltag auch mit dem Fahrrad unterwegs? Zum heutigen Welttag des Fahrrads habe ich einige Artikel zum Thema für Sie zusammen gestellt:

Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.