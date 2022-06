Sie sind nicht existent, die Zweifel, zumindest so lange nicht, bis die Ereignisse Gegenteiliges provozieren könnten. Ralf Rangnick wurde in den vergangenen vier Tagen bestärkt in seiner Ansicht, dieses österreichische Fußball-Nationalteam könnte Großes bewirken. Der Aufstieg in den A-Pool der Nations League und die daran geknüpfte Auslosung bringt es zwangsläufig mit sich, dass der neue Teamchef nicht klein anfangen wird. Kroatien ist am Freitag der Gegner, bei dem es sich um nicht weniger als den Vizeweltmeister handelt.