Der Nachrichtenüberblick zu Mittag

15 Feuerwehren ringen seit Donnerstagabend im Kärntner Lesachtal mit einem Waldbrand, das Ergebnis der Analyse rund um den Erpressungsversuch an der Firma Hipp ist da und am Abend lädt die Lange Nacht der Forschung zum Blick hinter die Kulissen von Wissenschaft und Innovation.