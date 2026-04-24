15 Feuerwehren ringen seit Donnerstagabend im Kärntner Lesachtal mit einem Waldbrand, das Ergebnis der Analyse rund um den Erpressungsversuch an der Firma Hipp ist da und am Abend lädt die Lange Nacht der Forschung zum Blick hinter die Kulissen von Wissenschaft und Innovation.
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Feuerwehr kämpft seit Donnerstagabend im Kärntner Lesachtal mit einem Waldbrand.
Im Burgenland wurde in einem verkauften Hipp-Brei Rattengift entdeckt.
Die Lange Nacht der Forschung bietet Einblicke in Wissenschaft und Innovation.
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Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!