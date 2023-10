Mahlzeit! Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen Sebastian Kurz (ÖVP) und anfänglich zwei Mitbeschuldigte wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss steht heute die Befragung von Kurz‘ ehemaligem Kabinettschef und Vertrauten Bernhard Bonelli auf dem Programm. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal.

Heutige Empfehlungen:

Influenza-Impfung: Wo bleiben die Impfstoffe für Kinder?

Das Gratis-Impfprogramm gegen Grippe soll die Impfrate heben – doch Ärzte und Apotheker kritisieren fehlende Impfstoffe für Kinder und Senioren und orten ein Verteilungschaos. (Kleine Zeitung PLUS)

Nächster Millionenbetrug in Kärnten aufgeflogen

Nach EXW-Wallet und MFP hat die Staatsanwaltschaft die „Firma“ PrivaFund.io im Visier. Ermittelt wird gegen zehn Beschuldigte. Wurde ein Schaden von 20 Millionen Euro angerichtet? 15 weitere „Stolpersteine“ in Graz

Die sogenannten „Stolpersteine“ werden als Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus in Graz bereits seit zehn Jahren verlegt. Nun soll mit der Einsetzung von 15 Gedenksteinen am Dienstag auch an die im Jahr 1938 vertriebenen Studierenden und Lehrenden der Universität Graz erinnert werden.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

American Football: Taylor Swift feiert Kansas City Chiefs mit einstudiertem Jubel

Taylor Swift ist bereits Stammgast bei den Spielen der Kansas City Chiefs. Diesmal zeigte sie sich mit einem Freundschaftsband von ihrem neuen Freund Travis Kelce und zeigte dem Publikum eine einstudierte Jubel-Choreographie.

Frisch verliebt | Taylor Swift feuert erneut Travis Kelce an © AP / Charlie Riedel

Manuel Feller zu Gletscher-Arbeiten: „Es geht um Nachhaltigkeit“

Kommendes Wochenende startet traditionell der alpine Weltcup-Winter in Sölden in die neue Saison. Manuell Feller will es dabei besser machen als im Vorjahr - und hat Verständnis für die scharf kritisierten Arbeiten am Gletscher davor.

Schwieriges KV-Gerangel um mehr Geld für 430.000 Handelsangestellte

Schrumpfender Konsum, hohe Kosten, Pleiten und Fachkräftemangel: Die erste KV-Runde für die Handelsangestellten startet am Dienstag unter schwierigen Vorzeichen. Bei den Metallern starten ab heute Betriebsversammlungen.

Rechtsruck bei Wahl: SVP gewinnt, Debakel für Grüne

Bei den Parlamentswahlen in der Schweiz hat die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) ihre Vormachtstellung voraussichtlich ausgebaut.

Wie geht‘s mit den Zinsen weiter? EZB dürfte auf die Pause-Taste drücken

Experten erwarten vorerst keine weitere Zinserhöhung mehr. Der EZB-Rat berät am Donnerstag auf einer auswärtigen Sitzung in Athen.

Meine Leseempfehlung: Sechs Dörfer in Friaul wie anno dazumal

Auf der Suche nach authentischen Dörfern findet man in Friaul teils unbekannte Juwelen. Eine Entdeckungs- und Genussreise, die sich vor allem im Herbst lohnt.

Sauris | Eine echte Perle der Alpen © Imago/xdragoncellox

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!