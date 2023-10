Die sogenannten „Stolpersteine“ werden als Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus in Graz bereits seit zehn Jahren verlegt. Nun soll mit der Einsetzung von 15 Gedenksteinen am Dienstag auch an die im Jahr 1938 vertriebenen Studierenden und Lehrenden der Universität Graz erinnert werden. Verlegt werden die Steine am Campus der Uni Graz, erklärte die Obfrau des Vereins für Gedenkkultur in Graz, Daniela Grabe, im Gespräch mit der APA.