Die FPÖ ist der große Sieger der Nationalratswahl 2024. Laut der Hochrechnung am Sonntagabend stimmten 28,90 Prozent (Schwankungsbreite 0,7 Prozent) der Österreicherinnen und Österreicher für die Blauen. Die ÖVP reiht sich mit einem Rekordminus und Stand 19.16 Uhr mit 26,30 Prozent auf Rang zwei ein, die SPÖ wiederholt beinahe punktgenau ihr Ergebnis von 2019 und hält bei 21 Prozent der Stimmen. Die Neos (9,10 Prozent) dürften die Grünen (8,30 Prozent) überholen. Die Kleinparteien verpassen allesamt den Einzug in den Nationalrat.

Österreichs Innenpolitik erlebt am Sonntag also einen Erdrutsch in Blau. Besonders spannend wird nun die Frage sein, was das für die Koalitionsverhandlungen und die nächste Regierung bedeutet. Kanzler Karl Nehammer hat stets betont, dass eine Koalition unter dem Parteichef Herbert Kickl mit der FPÖ nicht denkbar ist. Ob sich eine ÖVP/SPÖ-Koalition ausgeht, ist noch offen. Möglicherweise müsste man mit den Neos oder den Grünen eine dritte Partei einbinden. Oder Bundespräsident Alexander van der Bellen entschließt sich dazu, Herbert Kickl als Vorsitzenden der stimmenstärksten Partei mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Dieser würde sich aber schwertun, einen Partner zu finden.

