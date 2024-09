Die internationale Presse blickt auf das kleine Österreich. Nachdem die FPÖ erstmals bei einer Nationalratswahl auf Rang eins landet, sind auch die ausländischen Medien interessiert an der Alpenrepublik.

Bild-Zeitung

Die „Bild“-Zeitung spricht von einem „Wahl-Hammer in Österreich“. Sie schreibt von einem erwartbaren Ergebnis. Fälschlicherweise spricht die Boulevardzeitung davon, dass Kickl nun „Bürgerkanzler“ werden will. In Wahrheit hat der FPÖ-Chef jedoch stets vom „Volkskanzler“ gesprochen.

© Screenshot/bild.de

Focus.de

„Focus.de“ sieht im Ergebnis eine Fortsetzung eines europäischen Trends. So berichtet das deutsche Medium: „Die deutlichen Zugewinne der FPÖ liegen im europaweiten Rechtstrend. Quer durch Europa haben rechte Parteien Zulauf bekommen, etwa in den Niederlanden Geert Wilders und seine rechtsradikale Partei für die Freiheit (PVV), die italienische Rechtspartei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) mit Giorgia Meloni an der Spitze oder das rechtsnationale Rassemblement National (RN) mit Marine Le Pen in Frankreich.“

BBC

Die BBC konzentriert sich im Bericht voll und ganz auf den Wahlsieger. Über Herbert Kickl schreibt das renommierte, britische Nachrichtenportal: „Kickl hat den Österreichern versprochen, eine „Festung Österreich“ aufzubauen, um ihre Sicherheit, ihren Wohlstand und ihren Frieden wiederherzustellen. Er hat auch davon gesprochen, Volkskanzler zu werden, was für einige Österreicher an den Begriff erinnert, mit dem Adolf Hitler in Nazi-Deutschland bezeichnet wurde.“

© Screenshot/BBC

Le Monde

Die französische Zeitung „Le Monde“ beschäftigt sich indes neben der Bewertung von Kickls Erfolg auch mit dem schlechten Abschneiden der Sozialdemokraten. Sie schreibt: „Österreichs Sozialdemokraten sind, wie so viele ihrer europäischen Kollegen, mit der Bewältigung des Migrationsproblems konfrontiert. Nur 20 Gehminuten vom Wiener Hauptbahnhof und fünf U-Bahn-Stationen vom ikonischen Stephansdom entfernt ist der Reumannplatz mit seinen Einwohnern aus über 100 Ländern der Welt alles andere als eine „No-Go-Zone“ mit seinen vielen spazierenden Familien, seinen großen Parks und seiner Eisdiele - der berühmtesten der österreichischen Hauptstadt.“ Laut der Analyse der Zeitung lasse sich an diesem Thema auch der Sieg der Freiheitlichen erklären.