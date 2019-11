Nach der nächsten Wahlschlappe und Straches Rückkehrangebot fordern viele FPÖler seinen Ausschluss. Die Partei arbeitet indes am Neuanfang ohne Altlasten.

Irritation in der FPÖ

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heinz-Christian Strache © APA/Herbert Neubauer

"Wie soll’s einem schon gehen nach der nächsten verlorenen Wahl?“, schimpft ein blauer Funktionär aufgebracht ins Telefon. Einen Tag nach der steirischen Landtagswahl, bei der die Freiheitlichen satte 9,3 Prozent verloren haben, herrscht in der Partei erneut Katerstimmung. Wieder eine Wahl, die von Ibiza, Spesenaffäre und Co. überschattet worden war. Doch dass am Wahltag „die Wurzel allen Übels“, wie der Wiener Funktionär Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache nennt, auch noch seine Rückkehr als Wiener Landeschef angeboten hatte, brachte das Fass bei vielen zum Überlaufen. Der Ärger über Strache scheint nun größer als jener über das schlechte Wahlergebnis.