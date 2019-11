Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat in einem Chat auf Facebook seine Rückkehr als Parteichef angeboten. "Die Parteibasis soll entscheiden", schrieb er, seine Suspendierung sei eine "anti-freiheitliche Vorverurteilung gewesen". Danach änderte er das Posting ab.

Heinz-Christian Strache bietet über Facebook seine Rückkehr an © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Facebook-Seite der FPÖ von Heinz-Christian Strache gibt es nicht mehr. Jetzt macht der ehemalige Parteichef mit seinem persönlichen Profil weiter - und ist auch in anderen Foren aktiv. Am Sonntag überraschte er um 1 Uhr in der Früh mit der Mitteilung, dass er seine "Rückkehr als Parteichef der FPÖ" anbietet.

Der genau Wortlaut: "Ich biete der FPÖ die Aufhebung meiner Suspendierung (diese war eine anti-freiheitliche Vorverurteilung) und Rückkehr als Parteichef an. Die Parteibasis soll entscheiden. Machen wir eine demokratische Basis-Abstimmung! 👍" © Screenshot

Das Posting, das zunächst in einer Diskussion zu einem Facebook-Beitrag der Tageszeitung "Heute" erfolgte, findet sich mittlerweile etwas abgeändert auch auf Straches persönlicher Facebook-Seite.

In seinem ersten Posting spricht er von "Parteichef", in der bearbeiteten Version von "Wiener Parteichef".

© Screenshot

Straches Antwort hatte sich auf einen Kommentar eines Users bezogen, der zu Straches Listengründungs-Gerüchten meinte: "Liste HC spaltet und vernichtet die FPÖ."