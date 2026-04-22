Der ORF kommt derzeit nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Auch intern beauftragte Studien, die regelmäßig das Vertrauen der Bevölkerung in den öffentlich-rechtlichen Sender unterstreichen sollen, können daran wenig ändern. Das Bild, das sich aktuell rund um den Küniglberg abzeichnet, ist in dieser Form beispiellos in der Geschichte des Hauses. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Entwicklungen in der Causa Roland Weißmann.

Was sich zunehmend zeigt: Es geht längst nicht mehr um interne Aufarbeitung oder institutionelle Bereinigung, sondern um die systematische Vorbereitung auf einen umfassenden Rechtsstreit. Mehrere Lager stehen einander gegenüber – auf der einen Seite Weißmann und sein Anwaltsteam, auf der anderen die betroffene Mitarbeiterin und ihre rechtliche Vertretung. Dazwischen steht der ORF selbst, der längst vom Schiedsrichter zur Konfliktpartei geworden ist. Dazu kommt die Politik, die in der heiklen Phase der Neubestellung der ORF-Führung ihre Interessen als Eigentümervertreter durchsetzen will. Diese explosive Gemengelage kann nur zur Eskalation führen.

Schwere Vorwürfe

Ausgangspunkt der ORF-Krise war der Rückzug Weißmanns unter schweren Vorwürfen. Bekannt wurde, dass er mit einer deutlich jüngeren Mitarbeiterin intime Nachrichten ausgetauscht hatte. Weißmann argumentiert, sein Rücktritt sei unter der impliziten Annahme erfolgt, dass die Vorwürfe nicht öffentlich werden würden. Diese Erwartung erfüllte sich nicht. Eine Aussendung der Stiftungsratsspitze brachte den Fall unmittelbar danach in die Öffentlichkeit – und setzte eine Dynamik in Gang, die sich seither kaum mehr kontrollieren lässt.

Die interne Compliance-Prüfung des ORF stellte fest, dass kein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliege. Gleichzeitig wurde jedoch der „Anschein ungebührlichen Verhaltens“ konstatiert – eine Formulierung, die nicht eindeutig ist, aber arbeitsrechtlich erhebliche Konsequenzen nach sich zieht. Auf dieser Grundlage erfolgte die Kündigung Weißmanns. Genau gegen diese Entscheidung richtet sich nun seine Gegenstrategie: Er will die Kündigung nicht akzeptieren und bereitet eine Klage vor. Im Raum steht eine Forderung von rund vier Millionen Euro – bestehend aus Gehaltsansprüchen aus dem laufenden Vertrag sowie einer argumentierten Verlängerung, die seiner Darstellung nach ohne die Causa erfolgt wäre.

Intime Details werden zum Mittel des Zwecks

Parallel dazu hat sich die öffentliche Ebene massiv zugespitzt. Der „Falter“ veröffentlichte Auszüge aus den privaten Chatnachrichten Weißmanns mit der Mitarbeiterin. Diese Veröffentlichung ist juristisch besonders heikel, da sie den höchstpersönlichen Lebensbereich betrifft. Gleichzeitig wurde sie mit einem überwiegenden öffentlichen Interesse begründet. Ob das zulässig ist, werden wohl ebenfalls Gerichte zu entscheiden haben. Die Inhalte zeichnen ein Bild einer Kommunikation, die von Teilen der Öffentlichkeit als grenzüberschreitend, widersprüchlich und druckausübend gesehen wird. Sie stehen in deutlichem Kontrast zu Weißmanns eigener Darstellung und nähren Zweifel an der Bewertung durch die interne Compliance-Stelle.

Birgt der Compliance-Bericht ein Fehlurteil?

Genau hier liegt einer der zentralen Konfliktpunkte: Die interne Untersuchung wird zunehmend selbst zum Gegenstand der Kritik. Sowohl die betroffene Mitarbeiterin als auch Stimmen aus den ORF-Gremien stellen deren Ergebnis offen infrage. Der Vorwurf eines möglichen Fehlurteils steht unwidersprochen im Raum. Damit verschiebt sich die Debatte – weg von der reinen Verhaltensfrage hin zur institutionellen Glaubwürdigkeit des ORF und seiner Kontrollmechanismen.

Eine zusätzliche Dynamik erhält die Causa durch die Rolle von ORF-Chefin Ingrid Thurnher. Sie hat sich öffentlich klar positioniert und die veröffentlichten Inhalte als „inakzeptabel“ bezeichnet. Damit ist die ORF-Führung nicht mehr nur verwaltend tätig, sondern selbst zur aktiven Akteurin geworden. Gleichzeitig wächst die Kritik an ihrer Rolle. Vor allem aus politischen Kreisen der ÖVP wird die Kündigung Weißmanns angesichts der Compliance-Bewertung als voreilig interpretiert. Thurnher steht damit unter doppeltem Druck: als Krisenmanagerin nach innen und als politische Figur nach außen.

Thurnher zwischen allen Fronten

Was sich derzeit abspielt, lässt sich treffend als „Litigation PR“ beschreiben – also als strategische Kommunikation im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens. Beide Seiten versuchen, die öffentliche Wahrnehmung gezielt zu beeinflussen und ihre jeweilige Version der Ereignisse zu verankern. Medien werden dabei nicht nur zu Beobachtern, sondern teilweise zu Instrumenten in dieser Auseinandersetzung.

Die eigentliche Zukunft des ORF tritt dabei zunehmend in den Hintergrund. Statt struktureller Reformen oder programmatischer Debatten dominiert ein Macht- und Deutungskampf, der sich verselbständigt hat. Die Auseinandersetzung wird nicht mehr primär im Haus geführt, sondern in der Öffentlichkeit und wohl bald vor Gericht. Die Konsequenzen für alle Beteiligten sind enorm.