Unfassbare Tat in Sankt Peter am Ottersbach im Bezirk Südoststeiermark: Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch in das Haus eines älteren Ehepaares eingedrungen und hat dort auf beide Pensionisten eingestochen.

Die 80-jährige Frau konnte selbst den Notruf wählen, obwohl sie verletzt war. Für ihren 84-jährigen Ehemann kam die Hilfe allerdings zu spät. Er starb noch im Haus an seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der 17-jährige Verdächtige wurde wenig später festgenommen.

Ehepaar mit Messer angegriffen

Gegen 2.45 Uhr dürfte der 17-Jährige laut Polizei in das Wohnhaus des älteren Ehepaars eingedrungen sein. Dort griff er beide Bewohner mit einem Messer an. Die Frau (80) hat noch selbstständig den Notruf wählen können, woraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt worden sei. Für den 84-jährigen Ehemann kam jedoch jede Hilfe zu spät - er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand gilt als stabil.

Festnahme des 17-Jährigen

Der mutmaßliche Täter flüchtete aus dem Haus, wurde blutverschmiert angetroffen. Hinweise, dass er die Tat wegen eines Einbruchs begangen haben soll, liegen dem Vernehmen nach nicht vor. Polizisten nahmen den 17-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, stellten die Beamten ebenfalls sicher. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Motiv wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Eine Vernehmung des Jugendlichen steht derzeit noch aus. Zwischen dem Täter und dem Ehepaar bestand nach Angaben der Polizei kein Verwandtschaftsverhältnis. Sein Motiv ist bisher völlig unklar.

Der Tatort ist abgesichert. Aktuell wird die Spurensicherung durchgeführt. Ein Gerichtsmediziner wird an den Tatort kommen. Die Polizei führt schon Umfelderhebungen durch. Bewohner umliegender Häuser werden befragt.

Ein Polizist aus der Region sagte der Kleinen Zeitung im Gespräch, dass er das Ehepaar vom Sehen her kenne. Eine derartige Bluttat in der kleinen Gemeinde ist aufsehenerregend und ungewöhnlich, auch für die Polizei.

Die Nachricht über die unfassbare Tat hat sich in St. Peter am Ottersbach wie ein Lauffeuer verbreitet. Das Ehepaar hat nach ersten Informationen zum Teil in Graz und zum Teil in St. Peter gewohnt. Im Ort wird auch davon gesprochen, dass der jugendliche Tatverdächtige aus Graz stammen soll und seine Eltern früher in St. Peter am Ottersbach ansässig gewesen wären.

Weitere Informationen folgen.