Vor zwei Jahren war die Situation bereits ernst, jetzt ist sie mehr als das. Der Österreichische Buchklub der Jugend steht vor dem Aus. Am Donnerstag, dem Welttag des Buches am 23. April, wird gemeinsam mit der IG Autorinnen Autoren vor dem Bundeskanzleramt eine Aktion stattfinden, um auf die prekäre Situation dieser Institution aufmerksam zu machen, die seit 1948 Lese- und Literaturförderung für Kinder betreibt. Es fehlen 300.000 Euro – aber es gibt eine Idee.

Zentrale Aufgabe des Buchklubs ist es, neu erschienene Bücher für Kinder- und Jugendliche zu sichten und zu bewerten. Über die Schulen gelangen dann die ausgewählten Bücher zu den Kindern, die Eltern zahlen für die Mitgliedschaft. Über Jahrzehnte hat dieses System gut funktioniert und finanzierte sich der Klub allein durch diese Zahlungen. Doch der Markt sei schwieriger geworden, sagt Johannes Knöbl vom Buchklub der Jugend.

Lesekompetenz deutlich zurückgegangen

Es gibt mittlerweile auch staatliche Förderungen für den Buchklub, bestimmend sind sie aber nicht. „80 Prozent erwirtschaften wir selbst“, sagt Knöbl. Seit einigen Jahren reicht es jedoch nicht mehr, daher droht heuer das Ende nach fast 80 Jahren. „Wer wählt künftig aus 7.500 jährlichen Neuerscheinungen die wertvollsten Titel für den Unterricht aus?“, heißt es in einem Aufruf des Buchklubs.

Die Nachfrage in den Schulen mag geringer geworden, der Bedarf ist es nicht. Im Gegenteil. Erst im März offenbarte eine Kompetenzmessung in Österreichs Volksschulen, dass nur 59 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Ziele erreicht haben. Auch bei Erwachsenen ist bei einem erheblichen Anteil, rund 30 Prozent, die Lesekompetenz ungenügend. Das ist auch keine gute Nachricht für den Arbeitsmarkt.

Stiftung Lesen als Vorbild

Gerade weil die Leseförderung längst eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt, hofft man beim Buchklub auf eine große, breit getragene Lösung. In Deutschland wurde schon in den 80er-Jahren die Stiftung Lesen gegründet, in der Verlage, Versicherungen, Unternehmen sowie etliche Bundesländer sitzen. Schirmherr ist der Bundespräsident. Ein solches Dach für zahlreiche kleinere und größere Initiativen zur Lese- und Medienkompetenz schwebt auch dem Buchklub für Österreich vor.

Von heute auf morgen wird es wohl nicht möglich sein, eine solche Stiftung auf die Beine zu stellen, aber vielleicht in Schritten? Gespräche mit dem Bildungsministerium verliefen zwar positiv, aber die Deckung des Fehlbetrags wird in Zeiten akuter Sparnotwendigkeit nicht allein aus diesem Ressort kommen können – wenn überhaupt. Beim Buchklub hofft man eher auf institutionelle Spenden als eine Art Basisfinanzierung, da eine höhere Lesekompetenz in der Bevölkerung auch für Unternehmen eine wichtige Ressource darstellt.