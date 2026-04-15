Peter Hochegger, PR-Berater und früherer Lobbyist, ist in Österreich vor allem aus dem Buwog-Prozess bekannt. Am heutigen Mittwoch wird er im Parlament erwartet: Hochegger ist als Auskunftsperson im U-Ausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des suspendierten Justizsektionschefs Christian Pilnacek geladen. In den Fokus wird dabei ein Hauskauf rücken, den Pilnacek offenbar kurz vor seinem Tod im Herbst 2023 vorbereitet hatte.

Er habe Pilnacek über einen gemeinsamen Bekannten, den deutschen Unternehmer Wolfgang Rauball, kennengelernt, erinnerte sich Hochegger 2025 im Interview mit der Kleinen Zeitung. Pilnacek habe Rauball juristisch beraten, der Unternehmer hatte Schwierigkeiten mit einer Talkmine in der Slowakei. Hochegger hätte Rauball wiederum als Medienberater unterstützen sollen.

Warten auf Geld aus Dubai

Später soll der deutsche Unternehmer bereit gewesen sein, 1,4 Millionen Euro für eine Immobilie im niederösterreichischen Rossatz vorzustrecken, die Pilnacek kurz vor seinem Tod erwerben wollte. Pilnacek, so beschreibt es Hochegger, habe auf eine hohe Geldsumme „aus Dubai“ gewartet. Von wem und wofür – das ist bisher nicht bekannt. Rauball selbst kann sich dazu nicht mehr äußern, er ist im Jänner 2025 gestorben.

Am Donnerstag ist der damalige Besitzer des Hauses geladen, es handelt sich um den früheren Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber. Ebenfalls aussagen werden am Mittwoch und Donnerstag jeweils ein Mitarbeiter des Bundeskriminalamts. Die beiden Männer hatten eine – wenig ergiebige – Auswertung von Pilnaceks Smartwatch durchgeführt.