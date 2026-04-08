Als „Highlight“ bezeichnet Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli die Befragung. Am Donnerstag wird im U-Ausschuss, der sich mit den Ermittlungen zum Tod des suspendierten Sektionschefs Christian Pilnacek befasst, Antikorruptionsexperte Martin Kreutner aussagen. Er leitete in den Jahren 2023 und 2024 die von der damaligen Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eingesetzte „Pilnacek-Kommission“. Diese sollte Missstände in der Justiz aufzeigen, nachdem Pilnacek in einer heimlich angefertigten Tonaufnahme über Interventionsversuche der ÖVP geklagt hatte.

Die Befragungswoche startet am Mittwoch mit der Befragung eines IT-Technikers. Diesem hat Anna P., Mitbewohnerin von Pilnaceks Vertrauter Karin Wurm, den Laptop des Sektionschefs kurz nach dessen Tod zur Datensicherung übergeben. Der Computer des Spitzenbeamten landete erst über Umwege bei der Wirtschafts- und Korrupitonsstaatsanwaltschaft, unterwegs könnten Daten gelöscht worden sein.

Am Mittwochnachmittag wird ein Kremser Polizist aussagen, der eine Rolle bei der Koordination des Einsatzes am Fundort von Pilnaceks Leiche im Oktober 2023 gespielt hat, insgesamt aber wohl nur kurz mit der Causa befasst war.