Wenn Wifo und IHS am Freitag ihre Frühjahrsprognose präsentieren, ist das Fundament gelegt, auf dem die Dreierkoalition in den kommenden Wochen ihr Doppelbudget für 2027 und 2028 errichten wird. Die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist für den 10. Juni angesetzt. Bislang gingen er wie auch der Fiskalrat von einem zusätzlichen Sparbedarf in der Höhe von rund zwei Milliarden Euro aus. Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass der Konsolidierungsbedarf noch weiter ansteigt, wenn die Wachstumsprognosen nach unten gehen sollten.

Die Agenda Austria hätte diesbezüglich jedenfalls eine Liste konkreter Ideen. Geht es nach dem wirtschaftsliberalen Thinktank, fehlt es der schwarz-rot-pinken Regierung an Mut, Entschlossenheit und Ehrgeiz. Denn: „Die echten Budgetprobleme fangen erst für die nächste Bundesregierung wirklich an“, so die beiden Ökonomen Jan Kluge und Dénes Kucsera zur Kleinen Zeitung. Der Grund dafür liege in der mittelfristigen Entwicklung der Zinsen für die stark gewachsenen Staatsschulden (81,5 Prozent des BIP). Bis 2045 ist hier mit einem Zinsanstieg in Richtung 4 Prozent zu rechnen, während das Wachstum deutlich geringer ausfallen dürfte. Dadurch steigt die Schuldenquote von ganz allein. Um das zu verhindern, müsste der Staat also Überschüsse erwirtschaften.

Saures für Beamte und Pensionisten

Doch woher nehmen und nicht stehlen? Die Agenda Austria hat dafür konkrete Vorschläge zusammengetragen. Datengrundlage dafür ist die Wachstumsprognose der Nationalbank vom heurigen März, die für 2027 von einem Plus von 1 Prozent und 2028 von 1,1 Prozent ausgeht. Öffentliche Bedienstete und Pensionisten müssen sich dabei warm anziehen.

Für die Staatsdiener fordert die Agenda Austria eine Nulllohnrunde bis 2028; der Personalstand soll in den kommenden vier Jahren um jeweils einen Prozentpunkt gesenkt werden. Das soll Einsparungen von 6,1 Milliarden Euro bis 2029 bringen. Zugleich soll ab 2028 das Pensionsantrittsalter um drei Monate pro Jahr erhöht werden, ab einem Antrittsalter von 68 Jahren soll dieses sodann an die Lebenserwartung angepasst werden. Für 2027 ist keine Valorisierung der Pensionen vorgesehen, für 2028 und 2029 soll die Erhöhung jeweils einen Prozentpunkt unterhalb der Inflation liegen. Die maximale Bezugsdauer der Witwenpension soll um 10 Prozent gekürzt und die Möglichkeiten zur Frühpensionierung geschlossen werden. Die Ersparnis fürs Budget: acht Milliarden Euro. Es ist jedoch kaum vorstellbar, dass eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters ab 2028 umgesetzt werden könnte, selbst wenn es dafür eine Mehrheit gäbe. Da dürfte der Verfassungsgerichtshof aufgrund des Vertrauensschutzes einschreiten.

Selbstbehalte beim Arzt und Obergrenze für Spitäler

Nächstes heißes Eisen ist das Gesundheitssystem: Hier will die Agenda Austria großflächig Selbstbehalte einführen – zehn Prozent jeder Arztrechnung bis zu einer jährlichen Obergrenze von 700 Euro. Damit sollen nicht notwendige Arztbesuche vermieden werden. Mit Generika will man die Medikamentenkosten senken und die maximalen Ausgaben für Krankenhäuser ab 2026 mit dem nominellen BIP-Wachstum deckeln.

Alle direkten Förderungen sollen gestrichen werden – und anschließend nur noch jene eingeführt werden, die auch sinnvoll und effizient sind. Das soll vier Milliarden Euro an Ersparnis bringen. Bei Ländern und Gemeinden sollen zunächst die Zuwendungen aus dem Finanzausgleich eingefroren werden und langfristig die Gebietskörperschaften eine höhere Einnahmenautonomie erhalten.

Eine Flat-Tax von 16 Prozent soll Mittelstand entlasten

In Summe sollen diese Maßnahmen die Ausgaben des Staats um fast 25 Milliarden Euro bis 2029 verringern; mit der von der Koalition geplanten Konsolidierung stiege dieser Betrag auf 34 Milliarden Euro. Im Gegenzug soll es ab 2027 zu einer breiten Entlastung kommen: allen voran mittels einer Flat-Tax in der Höhe von 16 Prozent bis zur Höchstbeitragsgrundlage; darüberliegende Einkommen sollen mit 50 Prozent besteuert werden. Auch die Kalte Progression soll zur Gänze abgeschafft werden, detto die neu eingeführte „Übergewinnsteuer“ auf staatliche Energieanbieter und Banken sowie die Erhöhung des Pendlereuro. Damit würde das Defizit 2027 zwar wieder auf 2,8 Prozent steigen, bis 2029 aber auf 1,9 Prozent zurückgehen.

Man darf davon ausgehen, dass das am 10. Juni präsentierte Doppelbudget höchstens Spurenelement der hier aufgelisteten Vorschläge enthält. Wenn überhaupt.