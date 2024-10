Die goldene Schnalle der roten Tapetentür in der Wiener Hofburg wurde in den letzten Tagen besonders oft betätigt. Auch gestern empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Parteichefs von ÖVP, FPÖ und SPÖ in seinem „Arbeitszimmer“, um sich von den von ihm angeordneten Gesprächen zwischen den drei Parteichefs berichten zu lassen. Große Überraschungen dürfte es bei diesen Terminen nicht gegeben haben, scheinen die Positionen der Gesprächspartner doch weiter unverändert. FPÖ-Chef Herbert Kickl fordert als Wahlsieger den Regierungsbildungsauftrag ein und umgarnt die ÖVP; die will zwar mit seiner Partei, aber nicht mit ihm und dürfte sich in Richtung SPÖ orientieren. Diese zeigt sich gesprächsbereit, unklar ist, ob die Neos (oder die Grünen) als dritter Partner dazugeholt werden könnten. Nun will sich Van der Bellen zum weiteren Vorgehen äußern.

Das Statement des Bundespräsidenten beginnt um 13 Uhr, die Live-Übertragung finden Sie hier: