Drei Wochen nach der Wahl ist von Klarheit keine Spur

Analyse. Ab 13.20 Uhr informieren die Parteichefs Van der Bellen über ihre vertiefenden Sondierungen. Wie es nun weitergeht, will der Bundespräsident erst in einigen Tagen erklären. Unterdessen wird von manchen an einer gefährlichen Erzählung gebastelt.