Wer in der Steiermark nach dem 24. November die Regierungsverhandlungen eröffnet, ist klar: Es wird ein Vertreter jener Partei, die bei der Landtagswahl die meisten Stimmen erhalten hat. Festgeschrieben ist das in Artikel 37 der Landesverfassung. Genau diese zieht LH Christopher Drexler (ÖVP) jetzt auch in der verfahrenen Situation nach der Nationalratswahl als Vorbild heran. Bundespräsident Alexander Van der Bellen solle der FPÖ und Herbert Kickl doch den Regierungsbildungsauftrag erteilen, fordert der steirische ÖVP-Landeschef. Schließlich sei das in Österreich die „demokratische Usance“.