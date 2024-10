Im Grunde genommen findet man mit drei simplen Regeln in der Innenpolitik das Auslangen: Erstens, die FPÖ ist eine Achterbahn-Partei, bei der auf jeden Absturz als Regierungspartei ein noch größerer Aufschwung als Anti-Systempartei folgt; zweitens, nach jeder Wahl regiert die ÖVP; und, drittens, mit Überraschungen ist verlässlich zu rechnen. Wer sich an dieses handliche Set an Orientierungshilfen hält, der hat einen ganz guten Überblick über die Irrungen und Wirrungen heimischer Politik seit dem Ende der Ära absoluter Mehrheiten Anfang der 1980er Jahre. Der Rest sind Details.

Was heißt das für die grassierende Ratlosigkeit im Hier und Heute, nachdem die FPÖ zum allerersten Mal zur stärksten Kraft der Republik geworden ist?

Die FPÖ hat die Chance, sofern sich ÖVP und SPÖ nach der Wahl an das halten, was sie vor der Wahl angekündigt haben, das Fundament für die Fortsetzung ihres Erfolgslaufs zu legen. Dazu muss sie nichts anderes tun, als möglichst öffentlichkeitswirksam Türkis und Rot genau das machen zu lassen, was die beiden erodierenden Traditionsparteien ohnehin machen wollen: nämlich unter Einschluss einer dritten Kraft eine Koalition zu bilden – und dabei den Wahlsieger rechts liegenzulassen. Und dies aller Welt, oder zumindest den Menschen zwischen Boden- und Neusiedler See unter die Nase zu reiben. Mit seiner Erklärung, Kanzler zu werden oder nichts, hat der FPÖ-Chef dafür den Boden bereitet.

Das ist genau die eine Sache, von der alle wissen, dass sie Herbert Kickl hervorragend beherrscht: Andere bei deren Scheitern auszurichten und auszulachen. Zumal die Erfahrung lehrt, dass Österreichs Regierungen sogar die Vermittlung ihrer eigenen Erfolge in den Sand setzen.

Das bisher Gesagte geht davon aus, dass Kickl gar nicht alles daran setzt, um als stärkste Kraft auch wirklich die Leitlinien in der Regierung vorzugeben. Was aber, wenn doch?

Kickls zweite Chance

In diesem Fall müsste der FPÖ-Chef in ein Wettrennen gegen die Zeit eintreten. Als Wahlsieger muss er jetzt schnell dem Bundespräsidenten zeigen, dass er eine realistische Chance besitzt, eine stabile Mehrheit im Parlament zu bilden. Wenn nicht, liegt der Ball bei den anderen. Erst, falls anschließend auch ÖVP und SPÖ auf keinen grünen Zweig kommen sollten, könnte sich für die FPÖ eine zweite Chance ergeben, die ÖVP mit einem Angebot zu umgarnen, bei dem den Türkis-Schwarzen ein Nein sehr, sehr schwerfallen würde.

Aus heutiger Sicht liegt ein solches Szenario im Bereich des eher Unwahrscheinlichen: Warum sollte Kickl als Sieger zur Seite treten, warum die ÖVP den Vizekanzler nehmen, wenn sie Kanzler bleiben kann? Unmöglich ist weder das eine noch das andere. Doch dafür bräuchte es eine Neuaufstellung in der ÖVP – von Parteichef Karl Nehammer abwärts. Und davon ist die Stimmung in der Partei weit entfernt. Aber es gibt ja auch noch die dritte Regel für die Innenpolitik: Mit Überraschungen muss gerechnet werden.