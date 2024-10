Vor dem großen Bierzelt, das sich am Stadtrand von Hartberg nach den Drogenhunden so blitzartig füllt wie beim echten Oktoberfest, hockt eine ältere Frau aus Favoriten in ihrer Schießbude. Mit dem weißen Gefährt tingelt sie seit Jahren durchs Land. Hinter ihr türmen sich die Stofftiere. Sie wählt freiheitlich, seit sie von der Großmutter die Wohnung in Wien übernehmen hätte sollen und nach drei Tagen auf der Straße stand. Die Großmutter hatte ein rotes Büchl, ohne Übernahme des Büchls keine Übernahme der Wohnung, wurde ihr beschieden. Das sei der Bruch mit der SPÖ gewesen.