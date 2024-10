Letzten Sonntag ging die FPÖ als großer Sieger aus der Nationalratswahl hervor, am Freitag wurde Spitzenkandidat Herbert Kickl als erster der Parteichefs von Bundespräsident Alexander Van der Bellen hinter die rote Tapetentür gebeten. Vor und in der Hofburg gab sich Kickl staatsmännisch und geradezu freundlich zu den Medienvertretern. Der Freiheitliche erhebt ja den Anspruch auf die Kanzlerschaft, allerdings will derzeit keine Partei mit den Blauen unter Kickl koalieren.

Dass der FPÖ-Bundesparteichef heute in St. Johann bei Hartberg vor rund 4000 erwartungsfrohen Menschen in der zuletzt sanften Tonart verharrt, darf bezweifelt werden. Bei seinem Auftritt im Bierzelt beim traditionellen FPÖ-Frühschoppen am Hartberger Oktoberfest (Beginn: 10 Uhr) wird er wohl seine Fans nicht enttäuschen und in gewohnter Manier gegen das „System“ und die „Eliten“ vom Leder ziehen. Das mediale Interesse an Kickls erstem Auftritt vor seiner Anhängerschaft nach seinem Wahltriumph ist jedenfalls enorm. Ob es wieder zum Eklat kommt, wie im vorigen Jahr? Da war ORF-Satiriker Peter Klien von einem FPÖ-Sicherheitsmann kurzzeitig in den Schwitzkasten genommen worden. Der Vorfall schlug hohe Wellen und wurde auch von Kliens Team geschickt zur Bewerbung seiner Sendung genutzt.

Zielscheibe Drexler

Im Mittelpunkt steht heute aber eigentlich der steirische FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek: Er nutzt die große Bühne für den offiziellen Start in den Landtagswahlkampf und wird sich vor allem auf ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler einschießen. Als Einpeitscher für die Parteichefs fungiert Kunaseks rechte Hand Stefan Hermann, die Musikbegleitung liefert wie immer John Otti.