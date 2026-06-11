Paukenschlag im Ausseerland: Sowohl der Obmann des Narzissenfestvereins, Rudi Grill, als auch sein Stellvertreter Siegfried Zink kündigen ihren Rückzug an. Grill wurde gemeinsam mit Zink im Jänner 2019 als Führungsspitze offiziell gewählt. In ihre Ära fällt die Zeit eines strukturellen Umbruchs. Das Fest findet nun im Dreijahresrhythmus abwechselnd in Altaussee, Grundlsee und Bad Aussee statt. Zuletzt war das 66. Narzissenfest Ende Mai in Bad Aussee ein großer Erfolg. Knapp 15.000 Besucherinnen und Besucher bevölkerten die Stadt.

Prinzessin Annalena Pliem, Narzissenkönigin Lisa Kummer, Prinzessin Verena Pfandlsteiner und Rudi Grill 2026 © Harald Steiner

Die Rücktrittsansage des Führungsduos bei einer Nachbesprechung des Festes kam völlig überraschend. Als Grund nennt Obmann Rudi Grill in erster Linie strukturelle Gründe: „Das Narzissenfest wird immer professioneller, die Aufgaben werden größer und umfangreicher und die Arbeit für uns Ehrenamtlichen immer mehr.“

„Voraussetzungen haben sich verschoben“

Seit der Änderung des Landestourismusgesetzes habe sich zudem der Tourismusverband bei der Veranstaltung „weit zurückgenommen“. „Die Voraussetzungen haben sich so verschoben, dass nun die gesamte Verantwortung auf unseren Schultern lastet. Wir haben die Änderung der Spielregeln zähneknirschend zur Kenntnis genommen“, so Grill. Beispielsweise seien jetzt Ausfallshaftungen seitens des Tourismusverbandes nicht mehr möglich.

„Wir haften mit unserem persönlichen Vermögen“, sagt Grill. Wenn man wie er im Hauptberuf einen Betrieb leite, werde es immer schwieriger, die ständig wachsenden zeitlichen Ressourcen für die Organisation des Narzissenfestes aufzubringen. Wobei Grill „nicht auf den Tourismusverband hinhauen“ will. „Das sind nicht die Schuldigen, sondern die Überbringer der schlechten Nachricht“, betont er. Einen Rücktritt vom Rücktritt will er nicht völlig ausschließen. Aber: „Dazu müssten sich die Voraussetzungen ändern.“

„Wie vom Blitz getroffen“

Pamela Binder, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ausseerland-Steirisches Salzkammergut, hofft noch stark auf ein Umdenken von Grill. „Ich war wie vom Blitz getroffen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe“, so Binder. Sie wisse natürlich, dass Arbeit, Bürokratie und Auflagen immer mehr werden. Nachdem jetzt der Stress nach dem letzten gelungenen Narzissenfest vorbei sei, sollte man sich in Ruhe zusammensetzen und könne auch über neue Ansätze reden.

Pamela Binder (r.) bei einem Narzissenfest © Harald Steiner

„Über Finanzielles und über administrative Unterstützung kann man mit uns immer sprechen“, betont die Geschäftsführerin. Immerhin sei man mit dem Narzissenfestverein gemeinsam in einem Büro. Bei der Übernahme von Ausfallshaftungen seien ihr durch das neue Tourismusgesetz jedoch die Hände gebunden, jede finanzielle Beteiligung müsse zudem in den zuständigen Gremien beschlossen werden. „Ich hoffe, dass die Tür nicht zu ist, sondern nur angelehnt“, sagt Binder. Was sie in ihrer Tätigkeit in der Region gelernt habe: „Wenn es darauf ankommt, stehen die Ausseer zusammen.“

„Freiräume von früher gibt es nicht mehr“

Mario Seebacher, der ehrenamtliche Vorsitzende des Tourismusverbandes, setzt große Hoffnungen auf das angepeilte Treffen: „Rudi Grill hat das Fest ohne Zweifel immer sehr gut geleitet und gemanagt. Für einen selbstständigen Unternehmer, der hier freiwillig und ehrenamtlich arbeitet, wird das immer schwieriger.“ Allerdings: „Die freie Hand und jene Freiräume, die wir früher im Tourismusverband hatten, gibt es nicht mehr. Wir werden selbst genau auf die Einhaltung des neuen Tourismusgesetzes kontrolliert.“

Der Grundlseer Bürgermeister Franz Steinegger will Grill und Zink auf jeden Fall weiter an der Spitze des Narzissenfests halten: „Sie haben das Narzissenfest perfektioniert. Fast unvorstellbar, was sie ehrenamtlich geleistet haben.“ Man werde, so Steinegger, alles daran setzen, die Voraussetzungen so neu zu schaffen, dass die Organisation des Blumenfestes für sie „machbar und erarbeitbar“ ist.