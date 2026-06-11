Seit den Mittagsstunden kreisen Hubschrauber des Bundesheeres über der Landeshauptstadt von Kärnten. Wie Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten der Kleinen Zeitung auf Anfrage mitteilt, dienen die Überflüge Ausbildungszwecken: „Es ist ein Ausbildungsvorhaben der Luftstreitkräfte. Sie machen Luftbildaufnahmen von Klagenfurt zu Ausbildungszwecken.“ Die Überflüge werden den gesamten Donnerstag andauern.

Luftunterstützungstruppe

Die Luftunterstützungstruppe des Bundesheeres verfügt über unterschiedliche Luftgeräte mit denen sie Bodentruppen im Kampf mit Personen, Gerät und Material verosrgen kann. Im Geschwader sind etwa die Hubschrauber S-70 „Black Hawk“, der AW-169 „lion“, oder die Augiusta Bell 212. Auch Flugzeuge wie die C-130 „Hercules“ oder der Pilatus PC-6 „Turbo Porter“ zählen dazu. Hauptstandort des Luftunterstützungsgeschwaders ist der Fliegerhorst in Langenlebarn, zusätzlich betreiben die Soldaten des Geschwaders auch das Flugplatzkommando in Wiener Neustadt.