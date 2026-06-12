Vor über 40 Jahren von den Siedlungsgenossenschaften Ennstal und Rottenmanner zur Erschließung der Sulzbachergründe errichtet, weist die Brücke über den Röthbach in der Liezener Alpenbadstraße mittlerweile schwere Mängel auf. Weshalb sie nun saniert wird. Start für das zweimonatige Vorhaben ist im Juli, rund 263.000 Euro sind dafür veranschlagt.

Die Kosten dafür sollen, zumindest wenn es nach den Genossenschaften geht, die Eigentümerinnen und Eigentümer der gut 100 Wohnungen der jenseits der Brücke gelegenen Siedlungshäuser – zwei von der Ennstal, drei von der Rottenmanner errichtet – tragen. Gehöre diesen das sanierungsbedürftige Bauwerk doch auch. Laut Anwohnern sind die Eigentumsverhältnisse aber unklar, daraus resultierend auch die Frage, wer für die Instandhaltung des Bauwerks aufkommen müsse.

Anwohner wollen Klarheit

Zu jenen Wohnungseigentümern, die der Argumentation der Genossenschaften widersprechen, gehören Sabine und Erich Staud. Aus ihrem Kaufvertrag gehe nicht hervor, dass sie auch Miteigentümer der Brücke seien und damit Instandhaltungspflichten hätten, sagen sie. Eines der drei Rottenmanner-Häuser ausgenommen, sei das auch bei den anderen Anwohnern so.

Auch ihre Genossenschaft – in diesem Fall die Ennstal – habe keine Unterlagen dazu gefunden, wem die Brücke eigentlich genau gehört. „Sie können nicht beweisen, dass wir die Eigentümer sind, greifen aber für die Sanierung auf unsere Rücklagen zurück“, ärgert sich Erich Staud.

Die Kosten pro Haushalt bewegen sich im niedrigen vierstelligen Bereich, die genaue Summe richtet sich nach dem jeweiligen Nutzwert. Sollte sich herausstellen, dass die Brücke tatsächlich den Wohnungseigentümern gehört, sei man natürlich bereit zu bezahlen, versichert das Ehepaar. Aber das gelte es – auch für die Zukunft – erst zu klären.

Wenn notwendig auch auf juristischem Wege. Eine Umfrage in den beiden Ennstal-Siedlungshäusern hätte ergeben, dass rund 90 Prozent die Eigentumsverhältnisse ebenso geklärt wissen wollen und sich für die Beauftragung eines Rechtsanwalts ausgesprochen.

Gemeinde unterstützt mit 38.000 Euro

Der Stadtgemeinde, erklärt Bürgermeisterin Andrea Heinrich, gehöre zwar die Straße bis zur Brücke, diese selbst aber sei nicht öffentliches Gut. Die Sanierung unterstütze man trotzdem mit einem Betrag von rund 38.000 Euro – eine freiwillige Unterstützung der Wohnungseigentümergemeinschaften.

Schreiben der Stadt sowie der Bezirkshauptmannschaft aus dem Jahr 2023 ist zu entnehmen, dass grundsätzlich die beiden Genossenschaften für die Erhaltung zuständig seien. Weil ihnen die wasserrechtliche Bewilligung erteilt worden sei und sie die Brücke errichtet hätten. Ob die Instandhaltungsverpflichtung in weiterer Folge auf die Wohnungseigentümer übertragen worden sei, wisse man nicht.

Genossenschaften sehen sich im Recht

Ennstal und Rottenmanner aber bleiben dabei: „Unter Berücksichtigung der vertraglichen Grundlagen, der ursprünglichen Projektfinanzierung sowie der Nutzung, die ausschließlich den Wohnhausanlagen zugutekommt, sind die Kosten der Sanierung von den betroffenen Wohnungseigentümern entsprechend ihrer Nutzwertanteile zu tragen.“

Die Brücke stelle einen funktionalen Bestandteil der einzigen Erschließungsstraße der Wohnsiedlung dar, die Kosten für ihre Erichtung seien beim Verkauf der Wohnungen verrechnet worden. Daraus ergebe sich, so die Genossenschaften, dass die Wohnungseigentümer natürlich auch Brückeneigentümer seien.