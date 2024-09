Karin Wurm, Lebensgefährtin des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek, korrigiert ihre bisherige Darstellung in Bezug auf eine Anzeige gegen zwei Polizisten.

Auf Anraten des früheren grünen Abgeordneten Peter Pilz zeigte sie zwei Beamte wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs an. Wie Pilz in einem Artikel schrieb, hätten die beiden Beamten sie nach Pilnaceks Tod dazu gedrängt, ihnen Pilnaceks persönliche Gegenstände wie sein Handy und seine Schlüssel zu übergeben.

„War ein Fehler, sich auf Pilz einzulassen“

Im Gespräch mit der „Presse“ sagt Wurm jetzt, nicht sie, sondern ihre Mitbewohnerin habe die Gegenstände übergeben. Es sei ein Fehler gewesen, sich auf Pilz einzulassen. Sie habe es getan, „weil ich wollte, dass Licht in die Sache kommt. Denn ich glaube nach wie vor nicht an einen Unfall oder Suizid.“ Pilnacek wurde im Oktober 2023 tot in Krems an der Donau aufgefunden.