Dass Türkis-Grün die volle Legislaturperiode durchgehalten hat, war maßgeblich das Verdienst von Karl Nehammer und Werner Kogler. ÖVP und Grüne haben sich in den vergangenen fünf Jahren belauert und beharkt und manchmal sogar auf offener Bühne bekriegt. Der Kanzler und sein Vize haben in heißen Phasen kühlen Kopf bewahrt. Dass sie auch persönlich ganz gut miteinander können, zeigte sich am Freitagabend beim TV-Duell im ORF, wo nicht nur einmal Nehammer, den „Werner“ duzte.

Der Auftritt stand ganz unter dem Eindruck des schweren Hochwassers, das Ostösterreich, insbesondere Niederösterreich, vor wenigen Tagen heimsuchte. Thematisch setzte das den Vizekanzler eindeutig in den Vorteil, ist doch Klima- und Naturschutz das Kernthema der Grünen. Andere Themen, etwa die marode Wirtschaft, Soziales, Gesundheit oder Internationales kamen gar nicht zur Sprache. Ein Versäumnis des Formats.

Beim zentralen Thema Bodenschutz verortete Kogler den stärksten Widerstand in der ÖVP bei der Wirtschaftskammer, „wo die Ölbarone ein und aus gehen“. Die Natur halte es nicht mehr aus, ‚dass wir so viel zubauen‘, die Natur zu schonen, bedeute in letzter Instanz auch ,die Menschen zu schonen“. Wenig verwunderlich verteidigte Kogler einmal mehr den Alleingang seiner Umweltministerin Leonore Gewessler beim EU-Renaturierungsgesetz. Auf Gewessler verzichten wolle er nicht, auch wenn die ÖVP im Wahlkampf diese als „persona non grata“ bezeichnet: „Jede Partei sucht sich ihr eigenes Personal aus.“

Der Kanzler dagegen betonte seinen pragmatischen Zugang bei Klima und Natur. Zwar betonte der ÖVP-Chef deren Bedeutung, doch sprach er sich gegen Vorgaben aus Brüssel und überbordende Bürokratie aus: Österreich sei hier in vielen Bereichen Vorbild – ganz ohne Zwang.

Während Nehammer die Hilfsmaßnahmen in Niederösterreich lobte, kann sich Kogler im Katastrophenfall auch einheitlichere Regeln für die Länder vorstellen, etwa bei den Grenzwerten bei Schadensfällen.

Ob es nach den Wahlen zu einer Neuauflage einer Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen kommen könne: Ein klares Nein kam von keinem Partner.