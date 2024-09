Er ist groß, trainiert und hat auch eine Kopfform, die Entschlossenheit signalisiert. Im Grunde hat Bundeskanzler und ÖVP-Spitzenkandidat Karl Nehammer also beste Voraussetzungen für die Wirkung seiner Körpersprache. Aber kommt diese Entschlossenheit auch an? Stefan Verra, Experte für Körpersprache, analysiert in seiner Video-Kolumne die Gesten und das Auftreten von Karl Nehammer.

Wie wirkt die Körpersprache von Nehammer?

Die Zusammenfassung der Analyse: Nehammers Gesten wirken oft beliebig, heben in der raschen Abfolge einander beinahe auf. Auch die Lockerheit des Kanzlers wirke - wie bei vielen Menschen - oft aufgesetzt.