Er liebt die Polarisierung - ob mit seinen Aussagen zur Todesstrafe oder, wenn er gegen die Salzburger Festspiele wettert. Dennoch schafft es Herbert Kickl, dass die FPÖ unter seiner Obmannschaft in den Umfragen beständig zulegt. Was ist das Erfolgsrezept des Kärntners? Wie schafft er es, der kein hervorragender Redner ist, die Menschen für sich zu gewinnen.

Herbert Kickl übernahm Gesten von Angela Merkel

Ein Teil des Erfolgs habe jedenfalls mit seiner Körpersprache und den Gesten zu tun, analysiert Stefan Verra, Experte für Körpersprache. So habe er sich etwa die Merkel-Raute angewöhnt. Sie strahle Gelassenheit aus, dass man Herr der Lage sei. Aber: Herbert Kickl sei auch sehr spontan in seinen Entscheidungen und dabei schneller als viele Moderatorinnen und Moderatoren, was ihm in Interviews Vorteile verschaffe. Mehr dazu in dieser Episode der Video-Kolumne „Verra blickt hinter die Worte“.

