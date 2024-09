Ein Instagram-Video des oberösterreichischen FPÖ-Landtagsabgeordneten Michael Gruber sorgt für Empörung. In seinem Vorzugsstimmenwahlkampf schimpft er unter dem Titel "Aufräumen für Österreich" gegen "linke degenerierte Politik", "Frühsexualisierung unserer Kinder" und "Regenbogen dort, Regenbogen da". Dieser sei "für den Mistkübel", wo Gruber eine Regenbogenfahne schließlich auch hineinwirft. Neos und Grüne haben Sachverhaltsdarstellungen bei der Staatsanwaltschaft Linz eingebracht.

Der Kandidat für den Nationalrat Gruber steht im Video vor durchgestrichenem "LGBTQ"-Schriftzug. Die FPÖ trete an, um "Normalität für unsere Gesellschaft herbeizuführen". Diese Normalität sehe für ihn so aus: "Wir wollen ein Manderl und ein Weiberl und dann gibt's Kinder. Und dann hat unsere Gesellschaft Zukunft".

SPÖ fordert Rücktritt Grubers, Grüne und Neos schalten Staatsanwaltschaft ein

"Aufgeräumt" gehöre wirklich, nämlich seitens der FPÖ, kommentierte SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner in einer Aussendung. Er forderte Parteichef Herbert Kickl dazu auf, sich nicht nur von Gruber zu distanzieren, sondern "schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass dieser zurücktritt". Auch der Grüne LGBTIQ+-Sprecher David Stögmüller fordert einen raschen Rücktritt Grubers und eine Erklärung von Kickl, denn "die Regenbogenfahne ist so viel mehr als eine bloße Fahne, sie ist ein Symbol für den langen Kampf der Community für Gleichstellung und ein diskriminierungs- und gewaltfreies Leben".

Am Donnerstagnachmittag brachte Stögmüller bei der Staatsanwaltschaft Linz eine Sachverhaltsdarstellung ein. Diese solle überprüfen, ob mit dem Video der Tatbestand der Verhetzung erfüllt sei und gegebenenfalls ein Strafverfahren einleiten. Das Posting "zeigt die gezielte Herabsetzung der LGBTIQ*-Community durch das Zerknüllen einer Regenbogenflagge und entsprechende diskriminierende Aussagen. Es ist offensichtlich, dass die Absicht besteht, die Menschenwürde dieser Gruppe zu verletzen und sie in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen", heißt es in der der APA vorliegenden Anzeige.

"Wer Schwule und Lesben in der 'Mülltonne entsorgen' möchte, darf in der Politik keinen Platz haben", reagierte Neos-LGBTI-Sprecher Yannick Shetty, der ebenso eine Sachverhaltsdarstellung einbrachte. Er forderte neben dem Rücktritt Grubers auch eine "klare Distanzierung" von ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer, der in Oberösterreich mit den Freiheitlichen koaliert.

Gruber selbst sieht keinen Grund für Aufregung. "Die Regenbogenfahne ist kein offizielles Symbol, sondern ein ideologisches Statement für linke Gesellschaftspolitik. Die Kritik an dieser Politik ist legitim und auch notwendig", sagt er in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Und weiter: "Es gibt eine Fahne für alle Österreicher und die ist Rot-Weiß-Rot."