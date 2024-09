Die politische Szene in Graz diskutiert auch am Tag danach praktisch nur ein Thema: Wer steckt hinter den gefälschten Nazi-Plakaten? In der Nacht auf Mittwoch tauchten quer über das Stadtgebiet verteilt Plakate auf, die ÖVP, FPÖ und mit Abstrichen auch die Neos mit Faschismus und Nationalsozialismus in Verbindung brachten. Das Besondere: Die Plakate wirkten echt und waren auch scheinbar regulär in Citylights-Vitrinen des stadteigenen Werbeunternehmens Ankünder platziert.