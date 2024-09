Jetzt wird es schmutzig. Das sieht auch Politikberater Thomas Hofer, als ihn die Kleine Zeitung zu einer Einschätzung zu den gefälschten Nazi-Plakaten fragt, die die FPÖ und die ÖVP mit Faschismus und Nazitum in Verbindung bringen. „Das ist Dirty Campaigning in Reinkultur“, sagt er. Bisher sei es im Wahlkampf diesbezüglich ja eher ruhig gewesen, aber das erinnere ihn an die Wahlauseinandersetzung 2017, als Sebastian Kurz gegen Christian Kern angetreten ist.