Seine Rede war fix eingeplant und als Motivationsschub für die blauen Funktionäre im Finale des Nationalratswahlkampfes gedacht. Doch der ordentliche FPÖ-Parteitag am Abend des Freitags des 13. im Casineum Velden findet ohne Bundesparteichef Herbert Kickl statt. „Er hat viele Medientermine und muss Prioritäten setzen“, begründet der Kärntner Spitzenkandidat Gernot Darmann. Was auffällt: Kickl war im gesamten Wahlkampf nicht in Kärnten. Zum Parteitag kommt Parteichef-Vize Udo Landbauer, Landeshauptfraustellvertreter in der ÖVP-FPÖ-Landesregierung in Niederösterreich.