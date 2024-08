Während seine Konkurrenten um den Einzug ins Kanzleramt längst den Marathon durch die TV-Studios eröffnet haben, hat sich FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kickl im Sommer rar gemacht. Offiziell will die Partei erst im September in den Wahlkampf starten, doch faktisch läutet das Sommergespräch mit Moderator Martin Thür am diesmal reschen Attersee auch für den 55-jährigen Kärntner aus Radenthein den Auftakt in die Intensivphase der Kampagne ein.